Конор Макгрегор: уверен, что стану чемпионом в трёх дивизионах

Легендарный ирландский боец и первый двойной чемпион UFC Конор Макгрегор перед поединком с бывшим обладателем титула UFC Максом Холлоуэем заявил, что готов стать чемпионом в трёх дивизионах.

«Пояса, рекорды, всё самое лучшее в этом деле. Я забрал всё. И я уверен, что стану чемпионом в трёх дивизионах», — сказал Конор Макгрегор на пресс-конференции.

Поединок между Конором и Максом возглавит кард турнира UFC 329, который пройдёт в ночь на 12 июля в Лас-Вегасе, США.

Ирландец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2008 году, с 2013-го выступает в UFC. Спортсмен становился чемпионом в полулёгкой (до 65 кг) и лёгкой весовой категории (до 70 кг). Максу Холлоуэю 34 года. Американец дебютировал в UFC в 2012 году, всего в его активе в организации 23 победы и девять поражений.