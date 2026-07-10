«Я хочу снова доказать своё величие». Макгрегор — о бое с Холлоуэем

Легендарный ирландский боец и первый двойной чемпион UFC Конор Макгрегор перед поединком с бывшим обладателем титула UFC Максом Холлоуэем заявил, что хочет снова доказать своё величие перед всем миром.

«Для меня это очень важные пояса. Я хочу снова доказать своё величие. И я сделаю это. В субботу ночью я покажу всему миру, что ты можешь всё, чего ты хочешь», — сказал Конор Макгрегор на пресс-конференции.

Поединок между Конором и Максом возглавит кард турнира UFC 329 — он состоится в ночь на 12 июля в Лас-Вегасе, США.

Ирландец с 2013-го выступает в UFC, а как профессиональный боец смешанного стиля дебютировал в 2008 году. Спортсмен становился чемпионом в полулёгкой (до 65 кг) и лёгкой весовой категории (до 70 кг).

Максу Холлоуэю 34 года. Американец дебютировал в UFC в 2012 году, на его счету в организации 23 победы и девять поражений.