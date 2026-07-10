Макгрегор: в бою с Холлоуэем вы увидите, какую эволюцию я прошёл

37-летний легендарный ирландский боец и первый двойной чемпион UFC Конор Макгрегор высказался о предстоящем поединке с 34-летним бывшим обладателем титула UFC Максом Холлоуэем.

«Я снова в игре. И я подерусь с Максом. Это отличная вещь. Я собираюсь сделать это снова. В субботу ночью вы увидите то, какую эволюцию прошёл Макгрегор. Мак – вернулся», — сказал Конор Макгрегор на пресс-конференции.

Поединок между Конором и Максом возглавит кард турнира UFC 329, который пройдёт в ночь на 12 июля в Лас-Вегасе, США.

Ирландец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2008 году, с 2013-го выступает в UFC. Спортсмен становился чемпионом в полулёгкой (до 65 кг) и лёгкой весовой категории (до 70 кг). Максу Холлоуэю 34 года. Американец дебютировал в UFC в 2012 году, всего в его активе в организации 23 победы и девять поражений.