Макгрегор рассказал о подготовке к бою с Холлоуэем

37-летний легендарный ирландский боец и первый двойной чемпион UFC Конор Макгрегор высказался о подготовке к поединку с 34-летним бывшим обладателем титула UFC Максом Холлоуэем.

«Я вернулся в зал. Я верю в свою команду, в свой лагерь. Я прошёл отличную подготовку. Мы сделали всё правильно. Это был отличный опыт, отличная подготовка. И я благодарен богу. Я могу уничтожить его. Я бил членов Зала славы UFC. Я уничтожал их. Макс – очередная цель на моём пути», — сказал Конор Макгрегор на пресс-конференции.

Поединок между Конором и Максом возглавит кард турнира UFC 329, который пройдёт в ночь на 12 июля в Лас-Вегасе, США.

Ирландец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2008 году, с 2013-го выступает в UFC. Спортсмен становился чемпионом в полулёгкой (до 65 кг) и лёгкой весовой категории (до 70 кг). Максу Холлоуэю 34 года. Американец дебютировал в UFC в 2012 году, всего в его активе в организации 23 победы и девять поражений.