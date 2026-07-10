Макгрегор обозначил своего следующего соперника в UFC

Легендарный ирландский боец и первый двойной чемпион UFC Конор Макгрегор перед поединком с бывшим обладателем титула UFC Максом Холлоуэем рассказал, кто может стать его следующим соперником.

«Подраться с Гарри, если он победит Махачева? Никаких проблем», — сказал Конор Макгрегор на пресс-конференции.

Поединок между Конором и Максом возглавит кард турнира UFC 329, который пройдёт в ночь на 12 июля в Лас-Вегасе, США.

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев проведёт поединок с ирландцем Ианом Гарри 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии, США.

Макгрегор дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2008 году, с 2013-го выступает в UFC. Спортсмен становился чемпионом в полулёгкой (до 65 кг) и лёгкой весовой категории (до 70 кг).

Иану Гарри 28 лет. Ирландец дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 10 побед и одно поражение.