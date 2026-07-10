Холлоуэй: я надеру Макгрегору задницу!

34-летний экс-чемпион UFC Макс Холлоуэй высказался о предстоящем поединке с 37-летним легендарным ирландским бойцом Конором Макгрегором.

«Я надеру ему задницу! Вы всё увидите в субботу ночью», — сказал Макс Холлоуэй на пресс-конференции.

Поединок между Конором и Максом возглавит кард турнира UFC 329, который пройдёт в ночь на 12 июля в Лас-Вегасе, США.

Ирландец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2008 году, с 2013-го выступает в UFC. Спортсмен становился чемпионом в полулёгкой (до 65 кг) и лёгкой весовой категории (до 70 кг). Максу Холлоуэю 34 года. Американец дебютировал в UFC в 2012 году, всего в его активе в организации 23 победы и девять поражений.