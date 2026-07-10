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Пресс-конференция с участием Макгрегора и Холлоуэя стала третьей в истории по просмотрам

Пресс-конференция с участием Макгрегора и Холлоуэя стала третьей в истории по просмотрам
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Пресс-конференция с участием легендарного ирландского бойца, первого двойного чемпиона UFC Конора Макгрегора и бывшего обладателя титула UFC Макса Холлоуэя перед их совместным поединком стала третьей в истории по просмотрам.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй

На своём пике трансляция собрала 233 тыс просмотров. За всю историю UFC только две пресс-конфереции, предваряющие противостояния, собирали больше: Макгрегор — Нурмагомедов (2018 год): 505 тыс зрителей, МакГрегор — Порье (2021 год): 360 тыс зрителей.

Поединок между Конором и Максом возглавит кард турнира UFC 329 — он состоится в ночь на 12 июля в Лас-Вегасе, США.

Ирландец с 2013-го выступает в UFC, а как профессиональный боец смешанного стиля дебютировал в 2008 году. Спортсмен становился чемпионом в полулёгкой (до 65 кг) и лёгкой весовой категории (до 70 кг).

Максу Холлоуэю 34 года. Американец дебютировал в UFC в 2012 году, на его счету в организации 23 победы и девять поражений.

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