Стал известен диалог Макгрегора и Холлоуэя на битве взглядов

Во время битвы взглядов с участием легендарного ирландского бойца, первого двойного чемпиона UFC Конора Макгрегора и бывшего обладателя титула UFC Макса Холлоуэя случился диалог.
Конор вёл себя очень агрессивно и сорвал с Макса очки. Президент UFC Дана Уайт стал разнимать бойцов.
Макгрегор: Всё нормально, давай ещё раз.
Потом Конор оттолкнул руку Холлоуэя.
Макгрегор: Убери это от моего лица.
Дана: Ладно, уводите их отсюда.
Затем соперников растащили в стороны. Поединок между Конором и Максом возглавит кард турнира UFC 329 — он состоится в ночь на 12 июля в Лас-Вегасе, США.
Ирландец с 2013-го выступает в UFC, а как профессиональный боец смешанного стиля дебютировал в 2008 году. Спортсмен становился чемпионом в полулёгкой (до 65 кг) и лёгкой весовой категории (до 70 кг).
Максу Холлоуэю 34 года. Американец дебютировал в UFC в 2012 году, на его счету в организации 23 победы и девять поражений.