Конор Макгрегор: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

12 июля в Лас-Вегасе, США, состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 329. В главном бою экс-чемпион организации в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор проведёт реванш с бывшим обладателем титула в полулёгком весе (до 65 кг) американцем Максом Холлоуэем.

Макгрегору 37 лет. Ирландец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2008 году, с 2013-го выступает в UFC. Спортсмен становился чемпионом в полулёгкой (до 65 кг) и лёгкой весовой категории (до 70 кг).

В официальном рейтинге UFC Конор Макгрегор в настоящее время не значится, поскольку он уже давно не выступает в полулёгком весе.

Ирландский боец имеет рекорд 22 победы и шесть поражений в MMA, из которых 19 побед одержал нокаутом.

Первый бой Макгрегора и Холлоуэя состоялся в августе 2013 года на турнире UFC Fight Night 26 и завершился победой ирландца единогласным судейским решением (30-27, 30-26, 30-27) по итогам трёх раундов.