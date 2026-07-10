Фото: Деметриус Джонсон и Алекс Перейра введены в Зал славы UFC
В ночь на 10 июля перед пресс-конференцией крупного номерного турнира промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) 329 состоялась церемония включения в Зал славы.
Фото: Chris Unger/Getty Images
Традиционно в Зал славы вводили как спортсменов, так и конкретный поединок, а также личностей, которые помогали/помогают развитию смешанных единоборств.
Зал славы UFC — 2026:
«Современное крыло»: Деметриус Джонсон, Крис Уайдман, Доминик Круз.
«Значимый поединок»: Вэйли Чжан — Йоанна Енджейчик.
«Крыло помощников»: Томас Гербаси (посмертно).
Томас — выдающийся спортивный журналист и писатель, который на протяжении более 20 лет работал редакционным директором UFC. Он ушёл из жизни в сентябре 2025 года в возрасте 56 лет.
«Общественная премия имени Форреста Гриффина»: Алекс Перейра.
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