Фото: Деметриус Джонсон и Алекс Перейра введены в Зал славы UFC

В ночь на 10 июля перед пресс-конференцией крупного номерного турнира промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) 329 состоялась церемония включения в Зал славы.

Фото: Chris Unger/Getty Images

Традиционно в Зал славы вводили как спортсменов, так и конкретный поединок, а также личностей, которые помогали/помогают развитию смешанных единоборств.

Зал славы UFC — 2026:

«Современное крыло»: Деметриус Джонсон, Крис Уайдман, Доминик Круз.

«Значимый поединок»: Вэйли Чжан — Йоанна Енджейчик.

«Крыло помощников»: Томас Гербаси (посмертно).

Томас — выдающийся спортивный журналист и писатель, который на протяжении более 20 лет работал редакционным директором UFC. Он ушёл из жизни в сентябре 2025 года в возрасте 56 лет.

«Общественная премия имени Форреста Гриффина»: Алекс Перейра.