Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL MENA 2 2026
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фото: Деметриус Джонсон и Алекс Перейра введены в Зал славы UFC

Фото: Деметриус Джонсон и Алекс Перейра введены в Зал славы UFC
Комментарии

В ночь на 10 июля перед пресс-конференцией крупного номерного турнира промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) 329 состоялась церемония включения в Зал славы.

Фото: Chris Unger/Getty Images

Традиционно в Зал славы вводили как спортсменов, так и конкретный поединок, а также личностей, которые помогали/помогают развитию смешанных единоборств.

Зал славы UFC — 2026:

«Современное крыло»: Деметриус Джонсон, Крис Уайдман, Доминик Круз.

«Значимый поединок»: Вэйли Чжан — Йоанна Енджейчик.

«Крыло помощников»: Томас Гербаси (посмертно).

Томас — выдающийся спортивный журналист и писатель, который на протяжении более 20 лет работал редакционным директором UFC. Он ушёл из жизни в сентябре 2025 года в возрасте 56 лет.

«Общественная премия имени Форреста Гриффина»: Алекс Перейра.

Материалы по теме
Взвешивание UFC 329: Конор может провалиться? Макгрегор вернулся в отличной форме! LIVE
Live
Взвешивание UFC 329: Конор может провалиться? Макгрегор вернулся в отличной форме! LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android