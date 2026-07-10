Гейджи: Илия Топурия — один из лучших в мире. Пимблетт — придурковатый

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гейджи в интервью ответил на вопрос, какой из его последних боёв был для него сложнее — против Илии Топурии или Пэдди Пимблетта. Американский спортсмен уверенно выбрал испано-грузина, но при этом не стал недооценивать британца.

«Нет никаких сомнений. Илия — один из лучших в мире. Он один из самых опасных бойцов, и он гораздо опаснее, чем Пэдди Пимблетт. Однако Пэдди Пимблетт — придурковатый. У него дурацкий стиль — и это не в плохом смысле», — приводит слова Гейджи MMA Pros Pick в социальной сети Х.

Своё чемпионство Гейджи завоевал после победы над Илией Топурией на турнире в Белом доме.