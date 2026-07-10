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Гейджи: Илия Топурия — один из лучших в мире. Пимблетт — придурковатый

Гейджи: Илия Топурия — один из лучших в мире. Пимблетт — придурковатый
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Действующий чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гейджи в интервью ответил на вопрос, какой из его последних боёв был для него сложнее — против Илии Топурии или Пэдди Пимблетта. Американский спортсмен уверенно выбрал испано-грузина, но при этом не стал недооценивать британца.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи (W)
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Джастин Гейджи
Окончено
TKO
Илия Топурия

«Нет никаких сомнений. Илия — один из лучших в мире. Он один из самых опасных бойцов, и он гораздо опаснее, чем Пэдди Пимблетт. Однако Пэдди Пимблетт — придурковатый. У него дурацкий стиль — и это не в плохом смысле», — приводит слова Гейджи MMA Pros Pick в социальной сети Х.

Своё чемпионство Гейджи завоевал после победы над Илией Топурией на турнире в Белом доме.

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