Макгрегор: Топурия говорит моими словами, он цитирует меня. Я считаю это забавным

Экс-чемпион организации в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор прокомментировал поведение Илии Топурии, который часто подражает ирландцу и цитирует его высказывания. Макгрегор заявил, что находит это забавным и считает признаком того, что он вдохновляет других бойцов.

«Он сломал себе лицо, это жёсткий бизнес. Как есть, так и есть. Я не произношу его имени, он говорит моими словами, он цитирует меня. Я считаю это забавным, это признак того, что я вдохновляю людей, я мотивирую их», — приводит слова Макгрегора Home of Fight в социальной сети Х.

Макгрегору 37 лет. Ирландец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2008 году, с 2013-го выступает в UFC. Спортсмен становился чемпионом в полулёгкой (до 65 кг) и лёгкой весовой категории (до 70 кг).