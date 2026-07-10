Менеджер Тарасов: допускаю, что нынешнего Конора сейчас побил бы Слипенко

Российский менеджер бойцов ММА Виталий Тарасов высказался о грядущем поединке между легендарным Конором Макгрегором и Максом Холлоуэем.

«Для меня интереснее всего не исход боя Конора Макгрегора, а как много UFC постарается выжать из этого боя для себя, но исход боя, безусловно, будет на это влиять. Если Конор безлико проиграет, а я допускаю, что его нынешний уровень сегодня такой, что любой из наших бойцов, из бойцов нашей команды Principium побил бы его, например, Расул Мирзаев или Виталий Слипенко… Так вот, если Конор просто проиграет, тогда UFC всего лишь устроят один хороший вечер, много заработают на билетах, получат новых подписчиков.

Но если Конор выиграет, я предполагаю, что ему могут предложить очень много вариантов: от Илии Топурии до Ислама Махачева и даже боя за пояс с Шоном Стриклендом или Джастином Гейджи. Так что в случае его победы следующие часы после турнира будут не менее интересными», — сказал Тарасов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.