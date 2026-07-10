Видео: Шакур Стивенсон подписал контракт с промоушеном Даны Уайта Zuffa Boxing

29-летний американский профессиональный боксёр и непобеждённый чемпион мира по боксу по версиям WBO и The Ring в первом полусреднем весе Шакур Стивенсон подписал контракт с промоушеном президента UFC Даны Уайта Zuffa Boxing.

«Они кажутся намного круче, чем о них говорят… Я лучший боец в их ростере», — сказал Стивенсон.

В своём профессиональном рекорде американский боксёр имеет 25 побед, из которых 11 были одержаны нокаутом, и ни одного поражения. В профи Стивенсон дебютировал 22 апреля 2017 года. Является серебряным призёром Олимпийских игр, которые прошли в 2016 году.

В последнем поединке, который состоялся 1 февраля 2026-го, Шакур единогласным решением победил Теофимо Лопеса.