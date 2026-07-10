Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL MENA 2 2026
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Макгрегор отказался от интимной близости перед боем с Холлоуэем

Макгрегор отказался от интимной близости перед боем с Холлоуэем
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор перед боем с Максом Холлоуэем на турнире UFC 329, который состоится в ночь на 12 июля в Лас-Вегасе, рассказал, что впервые в карьере практиковал воздержание от интимной близости во время тренировочного лагеря.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй

«Всё по-другому. Вчера вечером я встретился с женой. Их не было рядом. Вживую всё иначе. Я выдержал до самого конца. Я иду вперёд и посмотрю, к чему это приведёт. Это тренировка дисциплины и силы духа. Это было интенсивно. Я ревел по утрам в душе, буквально как какое-то животное.

Старая школа всегда лучшая. Знаете, рубить деревья и воздерживаться. Всё это не зря передавалось из поколения в поколение. В этом есть большая польза. И я это делаю. Я делал это в этом лагере впервые. Это отличные методы тренировок. И воздержание от близости, от секса. Знаете, это дисциплина. Я чувствую себя великолепно. И у меня будет отличная субботняя ночь», — приводит слова Макгрегора Dank в социальной сети Х.

Материалы по теме
Макгрегор: Топурия говорит моими словами, он цитирует меня. Я считаю это забавным
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android