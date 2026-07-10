Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL MENA 2 2026
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Конор Макгрегор назвал свою самую безрассудную покупку

Конор Макгрегор назвал свою самую безрассудную покупку
Комментарии

Легендарный ирландский боец UFC Конор Макгрегор рассказал о своей самой безрассудной покупке.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй

— Как ты думаешь, что самое безумное из того, на что ты тратил деньги, чему никто бы не поверил?
— Первая в мире Lamborghini-яхта. Я купил её. Она у меня до сих пор есть, у меня есть эти яхты. Обе мои яхты на Майорке. И это серьёзная махина.

— Она красивая, я её видела.
— Это суперяхта в море. Я нарезал на ней круги.

— Хочу спросить, считаешь ли ты свою яхту активом или обязательной для покупки при твоих возможностях?
— Поговори с моим бухгалтером (смеётся). Это немного весело, я получаю от этого кайф, и, знаешь, вот так, я буду умным. Я буду умным с этим. Сейчас с деньгами всё идёт хорошо, слава богу.

— Как ты думаешь, что самое глупое, что ты когда-либо покупал?
— Вероятно, эта яхта (смеётся). Потому что у меня уже была одна. Так что теперь у меня есть отдельный дом, в котором я живу во время путешествий.

— Ты живёшь в этой яхте?
— Ну, она трёхпалубная, 120 футов, так что там пять или шесть спален. Три больших этажа. Я увидел тогда рекламу от Lamborghini, так что я внёс предоплату, и был безрассуден со своими деньгами, много безрассудных трат, это точно. Я теперь взрослый, и я умён со своими финансами, — сказал Макгрегор на YouTube-канале Нины Драмы.

Материалы по теме
The Notorious. Как прозвище превратило Макгрегора в самый узнаваемый бренд UFC The Notorious. Как прозвище превратило Макгрегора в самый узнаваемый бренд UFC
Взвешивание UFC 329: Конор может провалиться? Макгрегор вернулся в отличной форме! LIVE
Live
Взвешивание UFC 329: Конор может провалиться? Макгрегор вернулся в отличной форме! LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android