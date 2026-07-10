Конор Макгрегор назвал свою самую безрассудную покупку

Легендарный ирландский боец UFC Конор Макгрегор рассказал о своей самой безрассудной покупке.

— Как ты думаешь, что самое безумное из того, на что ты тратил деньги, чему никто бы не поверил?

— Первая в мире Lamborghini-яхта. Я купил её. Она у меня до сих пор есть, у меня есть эти яхты. Обе мои яхты на Майорке. И это серьёзная махина.

— Она красивая, я её видела.

— Это суперяхта в море. Я нарезал на ней круги.

— Хочу спросить, считаешь ли ты свою яхту активом или обязательной для покупки при твоих возможностях?

— Поговори с моим бухгалтером (смеётся). Это немного весело, я получаю от этого кайф, и, знаешь, вот так, я буду умным. Я буду умным с этим. Сейчас с деньгами всё идёт хорошо, слава богу.

— Как ты думаешь, что самое глупое, что ты когда-либо покупал?

— Вероятно, эта яхта (смеётся). Потому что у меня уже была одна. Так что теперь у меня есть отдельный дом, в котором я живу во время путешествий.

— Ты живёшь в этой яхте?

— Ну, она трёхпалубная, 120 футов, так что там пять или шесть спален. Три больших этажа. Я увидел тогда рекламу от Lamborghini, так что я внёс предоплату, и был безрассуден со своими деньгами, много безрассудных трат, это точно. Я теперь взрослый, и я умён со своими финансами, — сказал Макгрегор на YouTube-канале Нины Драмы.