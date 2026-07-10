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Адесанья объявил об уходе из City Kickboxing

Адесанья объявил об уходе из City Kickboxing
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Бывший обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) нигериец Исраэль Адесанья объявил о решении покинуть зал City Kickboxing и прекратить сотрудничество с тренером Юджином Берманом, с которым работал на протяжении всей бойцовской карьеры.

«Я поговорил с Юджином и сказал ему, что не вернусь в City Kickboxing. Это решение давно напрашивалось. Мы пришли к пониманию. Не буду врать, это тяжело. У меня были отличные дни, но бывали и такие, когда я думал: «Да пошло оно всё». Они сделали меня тем бойцом, которым я являюсь сейчас.

Я был одним из тех, кто вывел City Kickboxing на мировую арену, вывел его на новый уровень, чтобы люди со всего мира хотели тренироваться там. Я горжусь этим», – приводит слова Адесаньи портал ESPN.

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