Адесанья объявил об уходе из City Kickboxing

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) нигериец Исраэль Адесанья объявил о решении покинуть зал City Kickboxing и прекратить сотрудничество с тренером Юджином Берманом, с которым работал на протяжении всей бойцовской карьеры.

«Я поговорил с Юджином и сказал ему, что не вернусь в City Kickboxing. Это решение давно напрашивалось. Мы пришли к пониманию. Не буду врать, это тяжело. У меня были отличные дни, но бывали и такие, когда я думал: «Да пошло оно всё». Они сделали меня тем бойцом, которым я являюсь сейчас.

Я был одним из тех, кто вывел City Kickboxing на мировую арену, вывел его на новый уровень, чтобы люди со всего мира хотели тренироваться там. Я горжусь этим», – приводит слова Адесаньи портал ESPN.