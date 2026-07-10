Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL MENA 2 2026
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт — о будущем Макгрегора: пять сценариев, если он победит, и три — если проиграет

Дана Уайт — о будущем Макгрегора: пять сценариев, если он победит, и три — если проиграет
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт высказался о будущем Конора Макгрегора после боя с Максом Холлоуэем, который пройдёт в ночь на 12 июля.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй

«Всё возможно, если он победит в субботу вечером. Кто бы ни победил в субботу вечером, это большая победа и большой шаг вперёд в их карьере, особенно в этот момент. Эти двое уже всё сделали. У меня есть около пяти сценариев в голове, если Конор победит, и около трёх для Макса, если он победит. Так что это важно для обоих… Что мне нравится в этом спорте, так это эффект неожиданности. Например, кто ожидал турнир в Белом доме? Кто знал, что это произойдёт?

Я не ожидал этого боя, в прошлом году я говорил вам, ребята, что думал, что он будет драться, но он не сделал этого, поэтому потом я думал, что он не будет драться вообще, и это то, что делает это занятие интересным. У нас есть представление о том, как будет выглядеть остаток года, но будут происходить вещи, которых мы не ожидаем», — сказал Уайт на YouTube-канале TheMacLife.

Материалы по теме
Конор Макгрегор назвал свою самую безрассудную покупку
Материалы по теме
Взвешивание UFC 329: Конор может провалиться? Макгрегор вернулся в отличной форме! LIVE
Live
Взвешивание UFC 329: Конор может провалиться? Макгрегор вернулся в отличной форме! LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android