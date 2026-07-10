Дана Уайт — о будущем Макгрегора: пять сценариев, если он победит, и три — если проиграет

Президент UFC Дана Уайт высказался о будущем Конора Макгрегора после боя с Максом Холлоуэем, который пройдёт в ночь на 12 июля.

«Всё возможно, если он победит в субботу вечером. Кто бы ни победил в субботу вечером, это большая победа и большой шаг вперёд в их карьере, особенно в этот момент. Эти двое уже всё сделали. У меня есть около пяти сценариев в голове, если Конор победит, и около трёх для Макса, если он победит. Так что это важно для обоих… Что мне нравится в этом спорте, так это эффект неожиданности. Например, кто ожидал турнир в Белом доме? Кто знал, что это произойдёт?

Я не ожидал этого боя, в прошлом году я говорил вам, ребята, что думал, что он будет драться, но он не сделал этого, поэтому потом я думал, что он не будет драться вообще, и это то, что делает это занятие интересным. У нас есть представление о том, как будет выглядеть остаток года, но будут происходить вещи, которых мы не ожидаем», — сказал Уайт на YouTube-канале TheMacLife.