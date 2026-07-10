Роган — о поединке Махачев — Оливейра в 2022-м: Ислам раздавил Чарльза. Его визг…

58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган высказался о поединке между российским бойцом Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 280, где Махачев победил с помощью приёма «ручной треугольник» и завоевал чемпионство в лёгком весе.

«Ислам раздавил Чарльза. В этом нет безумных уровней, парень. Это правда. Он просто раздавил его. Он сразу же начал стучать. Я имею в виду его визг, когда он попал в захват. Там давление просто феноменальное, невероятное сжатие, он просто перекрывает кровь, и ты ничего не можешь с этим поделать», — сказал Роган на своём YouTube-канале.