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Роган — о поединке Махачев — Оливейра в 2022-м: Ислам раздавил Чарльза. Его визг…

Роган — о поединке Махачев — Оливейра в 2022-м: Ислам раздавил Чарльза. Его визг…
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58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган высказался о поединке между российским бойцом Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 280, где Махачев победил с помощью приёма «ручной треугольник» и завоевал чемпионство в лёгком весе.

UFC 2022. UFC 280, Абу-Даби, ОАЭ
Чарльз Оливейра - Ислам Махачев (W)
22 октября 2022, суббота. 23:10 МСК
Чарльз Оливейра
Окончено
SUB
Ислам Махачев

«Ислам раздавил Чарльза. В этом нет безумных уровней, парень. Это правда. Он просто раздавил его. Он сразу же начал стучать. Я имею в виду его визг, когда он попал в захват. Там давление просто феноменальное, невероятное сжатие, он просто перекрывает кровь, и ты ничего не можешь с этим поделать», — сказал Роган на своём YouTube-канале.

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