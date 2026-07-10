Боец ACA Алексахин оставил прогноз на бой Конора Макгрегора и Макса Холлоуэя на UFC 329

Боец АСА Николай Алексахин поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Конором Макгрегором и Максом Холлоуэем.

«Интересное противостояние. Будет любопытно посмотреть, в какой форме вернётся Конор и насколько комфортно будет себя чувствовать Макс в категории 77 кг. Это будет преимуществом для Макгрегора. Если бы бой был в лёгком весе, то я назвал бы Холлоуэя явным фаворитом. Но здесь Конор будет явно крупнее. Поэтому не так всё однозначно. Конор вполне себе способен победить. Жду яркого боя», — сказал Алексахин в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Макгрегору 37 лет. Ирландец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2008 году, с 2013-го выступает в UFC. Спортсмен становился чемпионом в полулёгкой (до 65 кг) и лёгкой весовой категории (до 70 кг). Максу Холлоуэю 34 года. Американец дебютировал в UFC в 2012 году, всего в его активе в организации 23 победы и девять поражений.