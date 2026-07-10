Тренер Махачева высказался о возможном бое Ислама с Макгрегором

Тренер чемпиона UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Ислама Махачева Хавьер Мендес заявил, что россиянин готов провести бой с ирландцем Конором Макгрегором. По словам Мендеса, такой поединок был бы интересен с медийной точки зрения.

«Ислам готов к такому бою. Мы понимаем, как драться с Конором. Это интересная история с точки зрения медиа, поэтому она возможна. Посмотрим, что сможет показать Макгрегор после возвращения», — приводит слова Мендеса ТАСС.

Исламу Махачеву 34 года. Уроженец Дагестана становился чемпионом России и мира по боевому самбо, с 2010 года выступает по правилам MMA. Дебютировал в UFC в 2015-м. В 2022-м стал чемпионом организации в лёгком весе (до 70 кг), после чего провёл четыре защиты, в 2025-м стал чемпионом в полусреднем весе.