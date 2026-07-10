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Дана Уайт отреагировал на контракт непобеждённого Стивенсона с Zuffa Boxing

Дана Уайт отреагировал на контракт непобеждённого Стивенсона с Zuffa Boxing
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Президент промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) и создатель боксёрского промоушена Zuffa Boxing Дана Уайт отреагировал на подписание контракта с 29-летним американским профессиональным боксёром и непобеждённым чемпионом мира по боксу по версиям WBO и The Ring в первом полусреднем весе Шакуром Стивенсоном.

«Шакур — один из лучших бойцов вне зависимости от весовой категории в мире. Ему 29 лет, он непобеждён и уже четырёхкратный чемпион мира в четырёх дивизионах. Это масштабное подписание для Zuffa Boxing, и я с нетерпением жду возможности продвигать его следующий бой», — приводит слова Уайта издание Sky Sports.

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