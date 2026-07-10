Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL MENA 2 2026
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Толпа поклонников пришла в отель к Царукяну и другим борцам перед турниром RAF в Грузии

Толпа поклонников пришла в отель к Царукяну и другим борцам перед турниром RAF в Грузии
Комментарии

В социальных сетях появился видеоролик, на котором толпа фанатов в Тбилиси, Грузия, пришла к борцам грядущего шоу промоушена Real American Freestyle (RAF), где свою схватку также проведёт и второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян.

Соперником Армана станет представитель Казахстана Куат Хамитов.

В главном событии вечера свои навыки проверят 39-летний американский боец, обладатель золотой медали Олимпиады-2008 в вольной борьбе и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо и 35-летний бывший чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили.

Материалы по теме
У Царукяна семь побед в 2026-м, но все — в борьбе. Вы ещё не устали от этого?
У Царукяна семь побед в 2026-м, но все — в борьбе. Вы ещё не устали от этого?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android