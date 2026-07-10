Толпа поклонников пришла в отель к Царукяну и другим борцам перед турниром RAF в Грузии

В социальных сетях появился видеоролик, на котором толпа фанатов в Тбилиси, Грузия, пришла к борцам грядущего шоу промоушена Real American Freestyle (RAF), где свою схватку также проведёт и второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян.

Соперником Армана станет представитель Казахстана Куат Хамитов.

В главном событии вечера свои навыки проверят 39-летний американский боец, обладатель золотой медали Олимпиады-2008 в вольной борьбе и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо и 35-летний бывший чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили.