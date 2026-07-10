Гендиректор IBA.PRO высказался о возможном третьем бое Бетербиев — Бивол

Генеральный директор IBA.PRO Ал Сиеста ответил на вопросы о возможном третьем поединке между 35-летним чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом и бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым.

— Может ли на турнире IBA PRO в будущем пройти третий бой Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева?

— Мы пытаемся, и с божьей помощью всё получится. Всё зависит от ребят, если хотят драться, мы всё сделаем. Хотят заработать – заработают. Тут всё от воли божьей зависит.

— В 2026-м это может случиться?

— Одному Господу известно, и немного Умару Назаровичу Кремлёву.

— С чьей стороной сложнее договориться: с Артуром или с Дмитрием?

— С Дмитрием. Артур готов в любой момент, но у Дмитрия – менеджмент, заграничный промоутер, разные обязательства, титулы, поэтому не так просто, но мы договоримся, — приводит слова Сиесты Sports.ru.