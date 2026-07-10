Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL MENA 2 2026
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Гендиректор IBA.PRO высказался о возможном третьем бое Бетербиев — Бивол

Гендиректор IBA.PRO высказался о возможном третьем бое Бетербиев — Бивол
Комментарии

Генеральный директор IBA.PRO Ал Сиеста ответил на вопросы о возможном третьем поединке между 35-летним чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом и бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым.

— Может ли на турнире IBA PRO в будущем пройти третий бой Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева?
— Мы пытаемся, и с божьей помощью всё получится. Всё зависит от ребят, если хотят драться, мы всё сделаем. Хотят заработать – заработают. Тут всё от воли божьей зависит.

— В 2026-м это может случиться?
— Одному Господу известно, и немного Умару Назаровичу Кремлёву.

— С чьей стороной сложнее договориться: с Артуром или с Дмитрием?
— С Дмитрием. Артур готов в любой момент, но у Дмитрия – менеджмент, заграничный промоутер, разные обязательства, титулы, поэтому не так просто, но мы договоримся, — приводит слова Сиесты Sports.ru.

Материалы по теме
WBO назначила обязательного претендента для Дмитрия Бивола
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android