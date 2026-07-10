Экс-чемпиона KSW Халидова приговорили к тюремному сроку по делу об угоне автомобилей

Бывший чемпион польской лиги KSW в среднем весе Мамед Халидов (чеченского происхождения) приговорён окружным судом польского города Тарновске-Гуры к одному году и шести месяцам лишения свободы, а также к штрафу в размере 280 тыс. польских злотых (около $ 76 тыс.) Об этом сообщает издание OC Media со ссылкой на польские СМИ.

Суд признал 45-летнего бойца виновным по нескольким эпизодам, связанным с приобретением и попыткой приобретения автомобилей, которые, по версии следствия, были похищены в Польше и Чехии в 2016-2017 годах. Кроме того, Халидова признали виновным в подстрекательстве к поджогу двух автомобилей в 2017 году, а также в нападении на сотрудника полиции и оскорблении полицейских во время инцидента в 2018 году. Суд обязал спортсмена компенсировать ущерб владельцам сгоревших автомобилей и выплатить компенсацию пострадавшему полицейскому.

При этом Халидов был оправдан по обвинению в незаконном хранении огнестрельного оружия.

Сам боец после оглашения приговора заявил, что не признаёт своей вины и намерен обжаловать решение суда.

«С самого начала я последовательно излагал свою позицию и по-прежнему считаю себя невиновным. Для меня важно, чтобы это дело в конечном итоге было разрешено справедливо, спокойно и в соответствии с истиной», — написал Халидов в социальных сетях.

В польской организации KSW сообщили, что не будут делать окончательных выводов до вступления приговора в законную силу. Совладелец лиги Мартин Левандовски отметил, что Халидов по-прежнему пользуется презумпцией невиновности и пока остаётся в планах промоушена на декабрьский турнир.