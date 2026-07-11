Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй 2, реванш: где смотреть бой, на каком канале

Реванш бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и экс-чемпиона в полулёгком весе Макса Холлоуэя состоится в ночь с 11 на 12 июля на турнире UFC 329 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ», а также на платформе UFC Fight Pass.

Старт турнира запланирован на 00:00 мск. Главный кард начнётся в 4:00 мск. Бой Макгрегора и Холлоуэя станет главным событием вечера.

Первый бой соперников прошёл в 2013 году и завершился победой ирландца единогласным решением судей. Встреча пройдёт в полусреднем весе (до 77 кг). Для Макгрегора это будет первый бой после пятилетнего перерыва — последний раз он выходил в октагон в июле 2021 года, когда сломал ногу в поединке с Дастином Порье.