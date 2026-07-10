Джастин Гейджи высказался о возможном завершении карьеры

Чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гейджи сообщил, что ещё не определился, будет ли продолжать карьеру или завершит её. По словам американца, окончательное решение будет зависеть от дальнейшего развития событий в дивизионе.

«Я пока не принял решение. Всё очень быстро меняется, так всегда было в UFC. Впереди много больших боёв, посмотрим, как всё сложится.

В этом году я провёл два поединка. Обычно я не дерусь три раза за год, да и два боя в год для меня редкость. Сейчас мне нужно дать организму отдохнуть. В последних двух поединках я выступал с несколькими травмами, поэтому прежде всего хочу восстановиться.

Потом посмотрим, как будут развиваться события, какие бои пройдут, чего захочет UFC. В конечном счёте именно UFC принимает решения, поэтому посмотрим, какие разговоры нас ждут, и тогда станет ясно, что будет дальше.

А пока я просто собираюсь наслаждаться тем, что являюсь чемпионом», — сказал Гейджи в видео, опубликованном в аккаунте UFC TNT os Sports в социальной сети Х.