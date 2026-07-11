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Мурат Гассиев — Питер Кадиру: где смотреть бой, на каком канале

Мурат Гассиев — Питер Кадиру: где смотреть бой, на каком канале
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Поединок чемпиона мира по версии WBA в супертяжёлом весе Мурата Гассиева и немца Питера Кадиру состоится 11 июля на турнире Winline IBA.Pro 19 на «ВТБ Арене» в Москве. Главный бой вечера начнётся ориентировочно в 21:30 мск. Прямую трансляцию организует Первый канал. Турнир стартует в 16:00 мск.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Мурат Гассиев — Питер Кадиру
11 июля 2026, суббота. 21:30 МСК
Мурат Гассиев
Не началось
Питер Кадиру

Изначально соперником Гассиева должен был стать олимпийский чемпион 2016 года и чемпион мира 2015 года Тони Йока, но француз за несколько дней до боя получил травму спины и снялся с поединка. В качестве замены рассматривался британец Джо Джойс, серебряный призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, который проведёт бой против россиянина Артёма Сусленкова в соглавном событии вечера, однако Джойс отказался от смены соперника. В итоге на коротком уведомлении на бой вышел представитель Германии Питер Кадиру.

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