Мурат Гассиев — Питер Кадиру: где смотреть бой, на каком канале

Поединок чемпиона мира по версии WBA в супертяжёлом весе Мурата Гассиева и немца Питера Кадиру состоится 11 июля на турнире Winline IBA.Pro 19 на «ВТБ Арене» в Москве. Главный бой вечера начнётся ориентировочно в 21:30 мск. Прямую трансляцию организует Первый канал. Турнир стартует в 16:00 мск.

Изначально соперником Гассиева должен был стать олимпийский чемпион 2016 года и чемпион мира 2015 года Тони Йока, но француз за несколько дней до боя получил травму спины и снялся с поединка. В качестве замены рассматривался британец Джо Джойс, серебряный призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, который проведёт бой против россиянина Артёма Сусленкова в соглавном событии вечера, однако Джойс отказался от смены соперника. В итоге на коротком уведомлении на бой вышел представитель Германии Питер Кадиру.