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Макс Холлоуэй уложился в лимит полусреднего веса перед боем с Конором Макгрегором

Макс Холлоуэй уложился в лимит полусреднего веса перед боем с Конором Макгрегором
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Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй показал на официальном взвешивании перед турниром UFC 329 вес 77,11 кг, уложившись в лимит полусреднего дивизиона (до 77,1 кг). Для американца это будет дебют в новой весовой категории. Ранее он выступал в полулёгком (до 65,8 кг) и лёгком (до 70,3 кг) весах.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй

Главным событием турнира станет реванш Холлоуэя и Конора Макгрегора. Бой состоится в ночь с 11 на 12 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе. Первый поединок соперников прошёл в 2013 году в полулёгком весе и завершился победой ирландца единогласным решением судей.

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