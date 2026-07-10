Конор Макгрегор на взвешивании оказался тяжелее Макса Холлоуэя перед боем на UFC 329

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор показал на официальном взвешивании перед турниром UFC 329 вес 77,33 кг, уложившись в лимит полусреднего дивизиона (до 77,1 кг с учётом допустимой погрешности). Ирландец успешно прошёл процедуру взвешивания, и его главный бой против Макса Холлоуэя официально подтверждён.

Американец также уложился в лимит, показав вес 77,11 кг. Для него это будет дебют в полусреднем весе — ранее он выступал в полулёгком (до 65,8 кг) и лёгком (до 70,3 кг) дивизионах.

Реванш Макгрегора и Холлоуэя состоится в ночь с 11 на 12 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе и станет главным событием турнира UFC 329. Первый поединок соперников прошёл в 2013 году и завершился победой ирландца единогласным решением судей.