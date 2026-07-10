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Никита Крылов уложился в лимит полутяжёлого веса перед боем с Уиттакером на UFC 329

Никита Крылов уложился в лимит полутяжёлого веса перед боем с Уиттакером на UFC 329
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Российский боец Никита Крылов показал на официальном взвешивании перед турниром UFC 329 вес 93,21 кг, уложившись в лимит полутяжёлого дивизиона. Он будет бороться против бывшего чемпиона UFC в среднем весе Роберта Уиттакера в ночь с 11 на 12 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе. Бой пройдёт в предварительном карде турнира.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Роберт Уиттакер — Никита Крылов
12 июля 2026, воскресенье. 03:20 МСК
Роберт Уиттакер
Не началось
Никита Крылов

Для Уиттакера этот бой станет дебютом в полутяжёлом весе — ранее австралиец выступал в средней категории (до 84 кг), где владел титулом чемпиона UFC с 2017 по 2019 год. Крылов провёл в UFC 12 боёв, одержав девять побед. В последнем поединке в октябре 2025 года он победил Доминика Рейеса раздельным решением судей.

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