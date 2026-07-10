Сен-Дени и Пимблетт показали одинаковый вес перед боем в ко-мейне UFC 329

Француз Бенуа Сен-Дени и британец Пэдди Пимблетт успешно прошли процедуру взвешивания перед турниром UFC 329. Оба бойца показали одинаковый вес — 70,76 кг, уложившись в лимит лёгкого дивизиона. Их поединок станет соглавным событием вечера и состоится в ночь с 11 на 12 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе.

Для Пимблетта этот бой станет первым после поражения от Джастина Гейджи в поединке за временный титул в лёгком весе. После того боя британец опустился на девятую строчку в рейтинге дивизиона, тогда как Сен-Дени занимает пятую позицию. Француз идёт на серии из четырёх побед подряд, все из которых одержаны досрочно — два нокаута и два сабмишена. Среди его последних соперников — Бенеил Дариуш, Маурисио Руффи и Дэн Хукер.

Фото: Кадр из трансляции

В случае победы над Сен-Дени Пимблетт сможет вернуться в топ-5 рейтинга лёгкого веса и продолжить борьбу за титул.