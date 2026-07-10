Результаты взвешивания участников турнира UFC 329. Макгрегор оказался тяжелее Холлоуэя
В Лас-Вегасе прошла церемония взвешивания участников турнира UFC 329, главным событием которого станет реванш Конора Макгрегора и Макса Холлоуэя в полусреднем весе. Все бойцы уложились в лимиты своих весовых категорий.
Результаты взвешивания UFC 329:
ОСНОВНОЙ КАРД:
- Конор Макгрегор (77,33 кг) — Макс Холлоуэй (77,11 кг);
- Бенуа Сен-Дени (70,76 кг) — Пэдди Пимблетт (70,76 кг);
- Кори Сэндхаген (61,46 кг) — Марио Баутиста (61,46 кг);
- Брэндон Ройвал (56,69 кг) — Лонир Кавана (57,15 кг);
- Кинг Грин (70,53 кг) – Терренс Маккинни (70,76 кг).
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КАРД:
- Коди Дёрден (57,15 кг) — Алессандро Коста (56,92 кг);
- Райан Гандра (84,14 кг) — Закари Риз (83,68 кг);
- Фарид Башарат (61,68 кг) — Джон Гарза (61,46 кг);
- Дамиан Пинас (84,14 кг) — Сезар Алмейда (84,36 кг);
- Трейси Кортес (57,15 кг) — Ван Цун (56,92 кг);
- Люк Райли (66,22 кг) — Кай Камака (66,22 кг);
- Коди Гарбрандт (61,68 кг) — Адриан Янез (61,68 кг);
- Гейбл Стивсон (107,04 кг) — Элиша Эллисон (109,31 кг);
- Роберт Уиттакер (93,21 кг) — Никита Крылов (93,21 кг).
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