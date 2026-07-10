Результаты взвешивания участников турнира UFC 329. Макгрегор оказался тяжелее Холлоуэя

В Лас-Вегасе прошла церемония взвешивания участников турнира UFC 329, главным событием которого станет реванш Конора Макгрегора и Макса Холлоуэя в полусреднем весе. Все бойцы уложились в лимиты своих весовых категорий.

Результаты взвешивания UFC 329:

ОСНОВНОЙ КАРД:

Конор Макгрегор (77,33 кг) — Макс Холлоуэй (77,11 кг);

Бенуа Сен-Дени (70,76 кг) — Пэдди Пимблетт (70,76 кг);

Кори Сэндхаген (61,46 кг) — Марио Баутиста (61,46 кг);

Брэндон Ройвал (56,69 кг) — Лонир Кавана (57,15 кг);

Кинг Грин (70,53 кг) – Терренс Маккинни (70,76 кг).

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КАРД: