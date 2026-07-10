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UFC 329 установил рекорд по кассовым сборам за вечер в истории промоушена

UFC 329 установил рекорд по кассовым сборам за вечер в истории промоушена
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Президент UFC Дана Уайт сообщил, что турнир UFC 329 установил новый рекорд организации по доходам от продажи билетов. По словам главы промоушена, кассовые сборы вечера превысили $ 25 млн. Предыдущий рекорд принадлежал турниру UFC 306, который прошёл на арене «Сфера» в Лас-Вегасе и собрал $ 21,8 млн.

Главным событием UFC 329 станет реванш бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора с экс-чемпионом организации в полулёгком весе американцем Максом Холлоуэем.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй

Кроме того, благодаря этому турниру Макгрегор стал участником трёх из четырёх самых кассовых событий в истории UFC по доходам от продажи билетов. Ранее рекордные показатели были зафиксированы на турнирах UFC 229 с участием Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, а также UFC 205, где ирландец завоевал титул чемпиона в лёгком весе.

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