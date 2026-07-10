Мурат Гассиев оказался легче Питера Кадиру на 12,45 кг перед боем в Москве

Чемпион мира по версии WBA в супертяжёлом весе Мурат Гассиев и немец Питер Кадиру успешно прошли процедуру взвешивания перед турниром Winline IBA.Pro 19, который пройдёт 11 июля на «ВТБ Арене» в Москве. Гассиев показал вес 104,25 кг, тогда как его соперник оказался значительно тяжелее — 116,7 кг.

Изначально соперником Гассиева должен был стать олимпийский чемпион 2016 года Тони Йока, но француз снялся с боя за несколько дней до турнира из-за травмы спины. Кадиру вышел на замену на коротком уведомлении. На счету 29-летнего немца 23 победы и одно поражение в профессиональной карьере, 13 из них — нокаутом.