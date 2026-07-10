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Мурат Гассиев — Питер Кадиру: результаты взвешивания

Мурат Гассиев оказался легче Питера Кадиру на 12,45 кг перед боем в Москве
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Чемпион мира по версии WBA в супертяжёлом весе Мурат Гассиев и немец Питер Кадиру успешно прошли процедуру взвешивания перед турниром Winline IBA.Pro 19, который пройдёт 11 июля на «ВТБ Арене» в Москве. Гассиев показал вес 104,25 кг, тогда как его соперник оказался значительно тяжелее — 116,7 кг.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Мурат Гассиев — Питер Кадиру
11 июля 2026, суббота. 21:30 МСК
Мурат Гассиев
Не началось
Питер Кадиру

Изначально соперником Гассиева должен был стать олимпийский чемпион 2016 года Тони Йока, но француз снялся с боя за несколько дней до турнира из-за травмы спины. Кадиру вышел на замену на коротком уведомлении. На счету 29-летнего немца 23 победы и одно поражение в профессиональной карьере, 13 из них — нокаутом.

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