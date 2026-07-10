Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Макгрегор сорвал с Холлоуэя очки во время первой битвы взглядов перед UFC 329

Макгрегор сорвал с Холлоуэя очки во время первой битвы взглядов перед UFC 329
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший чемпион в полулёгком весе Макс Холлоуэй провели первую битву взглядов перед реваншем, который состоится в ночь с 11 на 12 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе. Во время стердауна Макгрегор сорвал с Холлоуэя очки.

Позже Холлоуэй отреагировал на случившееся в социальных сетях.

«Боже, я буду скучать по этим солнцезащитным очкам», — написал Холлоуэй, обращаясь к бренду Oakley.

Первый бой соперников состоялся в 2013 году и завершился победой Макгрегора единогласным решением судей. Реванш пройдёт в полусреднем весе и станет главным событием турнира UFC 329. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ», а также на платформе UFC Fight Pass.

Сейчас читают:
«Пробью себе путь к титулу». Бой с Конором для Холлоуэя не только большой чек
«Пробью себе путь к титулу». Бой с Конором для Холлоуэя не только большой чек
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android