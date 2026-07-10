Макгрегор сорвал с Холлоуэя очки во время первой битвы взглядов перед UFC 329

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший чемпион в полулёгком весе Макс Холлоуэй провели первую битву взглядов перед реваншем, который состоится в ночь с 11 на 12 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе. Во время стердауна Макгрегор сорвал с Холлоуэя очки.

Позже Холлоуэй отреагировал на случившееся в социальных сетях.

«Боже, я буду скучать по этим солнцезащитным очкам», — написал Холлоуэй, обращаясь к бренду Oakley.

Первый бой соперников состоялся в 2013 году и завершился победой Макгрегора единогласным решением судей. Реванш пройдёт в полусреднем весе и станет главным событием турнира UFC 329. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ», а также на платформе UFC Fight Pass.