Все результаты взвешивания участников турнира Winline IBA.Pro 19 в Москве

В Москве прошла официальная церемония взвешивания участников турнира Winline IBA.Pro 19, главным событием которого станет бой чемпиона мира по версии WBA в супертяжёлом весе Мурата Гассиева против немца Питера Кадиру. Гассиев показал 104,25 кг, тогда как его соперник оказался значительно тяжелее — 116,7 кг. Все бойцы уложились в лимиты своих весовых категорий.

Результаты взвешивания Winline IBA.Pro 19

Главный бой вечера:

Мурат Гассиев (Россия, 104,25 кг) — Питер Кадиру (Германия, 116,7 кг).

Соглавное событие:

Артём Сусленков (Россия, 107,55 кг) — Джозеф Джойс (Великобритания, 131,15 кг) — бой за пояс WBA Continental.

Остальные пары турнира:

Шарабутдин Атаев (Россия, 79,4 кг) — Хосе Ускатеги (Венесуэла, 79,4 кг) — элиминатор WBA в полутяжёлом весе;

Павел Сосулин (Россия, 70,95 кг) — Эдди Кольменарес (Венесуэла, 70,55 кг) — бой за пояс IBA.PRO International в первом среднем весе;

Мурад Халидов (Россия, 113,3 кг) — Арслан Яллыев (Россия, 107,8 кг);

Вадим Мусаев (Россия, 67,7 кг) — Фарахат Манилола (Уганда, 66,5 кг);

Тамерлан Оздоев (Россия, 61,2 кг) — Шивам (Индия, 60,85 кг) — бой за пояс WBA Asia East в лёгком весе;

Муслим Гаджимагомедов (Россия, 93,0 кг) — Кевин Мартинез (Мексика, 92,4 кг);

Алексей Егоров (Россия, 90,55 кг) — Давид Дзукаев (Россия, 90,35 кг);

Вячеслав Рогозин (Россия, 53,8 кг) — РВ Дениега (Филиппины, 53,9 кг).

Кулачные бои:

Виталий Старых (Россия, 88,25 кг) — Максим Горбатко (Россия, 84,75 кг);

Вячеслав Мещеркин (Россия, 72,7 кг) — Эльмар Гусейнов (Россия, 72,55 кг).

Вечер бокса и кулачных боёв пройдёт 11 июля на «ВТБ Арене». Прямую трансляцию покажет Первый канал, начало — в 21:35 по московскому времени.