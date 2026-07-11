Мурат Гассиев — Питер Кадиру: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Защита чемпионского пояса WBA в супертяжёлом весе между россиянином Муратом Гассиевым и немцем Питером Кадиру состоится 11 июля на турнире Winline IBA.Pro 19 на «ВТБ Арене» в Москве. Прямую трансляцию главного боя вечера покажет Первый канал в 21:35 мск. Турнир стартует в 16:00 мск.

Изначально соперником Гассиева должен был стать олимпийский чемпион 2016 года Тони Йока, но француз снялся с боя за несколько дней до турнира из-за травмы спины. Кадиру вышел на замену на коротком уведомлении.

Гассиев показал на взвешивании 104,25 кг, его соперник оказался тяжелее — 116,7 кг. У 29-летнего немца 23 победы и одно поражение в профессиональной карьере, 13 из них — нокаутом.