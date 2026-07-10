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Конор Макгрегор ответил, поехал бы он на два-три года тренироваться в Дагестан

Конор Макгрегор ответил, поехал бы он на два-три года тренироваться в Дагестан
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор с юмором ответил на вопрос о том, согласился бы он провести несколько лет в Дагестане, чтобы улучшить свои борцовские навыки.

«Не поехал бы (смеётся). Хотя, если честно, у меня действительно есть друзья и поклонники в Дагестане. У меня много российских фанатов», — сказал Макгрегор в подкасте Full Send Podcast.

В ночь на 12 июля по московскому времени Макгрегор проведёт реванш с бывшим чемпионом UFC в полулёгком весе американцем Максом Холлоуэем в главном событии турнира UFC 329 в Лас-Вегасе. Бой пройдёт в полусредней весовой категории.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй
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