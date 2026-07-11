Боксёрский турнир с боем Гассиев — Кадиру: полный кард участников, список бойцов

11 июля на «ВТБ Арене» в Москве пройдёт турнир Winline IBA.Pro 19, в рамках которого состоятся боксёрские поединки и бои на голых кулаках. В главном событии вечера чемпион мира по версии WBA в супертяжёлом весе Мурат Гассиев встретится с немцем Питером Кадиру, который заменил выбывшего из-за травмы спины Тони Йока.

Во втором по значимости бою Артём Сусленков подерётся за пояс WBA Continental с Джозефом Джойсом. Турнир стартует в 16:00 мск, прямую трансляцию главного боя покажет Первый канал в 21:35 мск.

Полный кард турнира Winline IBA.Pro 19:

Главный бой вечера:

Мурат Гассиев — Питер Кадиру — титул WBA, тяжёлый вес, 12 раундов.

Соглавное событие:

Артём Сусленков — Джозеф Джойс — титул WBA Continental, тяжёлый вес, 12 раундов.

Остальные бои:

Павел Сосулин — Эдди Кольменарес — титул IBA.PRO International, первый средний вес, 10 раундов;

Муслим Гаджимагомедов — Кевин Мартинес — тяжёлый вес, 12 раундов;

Мурад Халидов — Арслан Яллыев — тяжёлый вес, 10 раундов;

Шарабутдин Атаев — Хосе Ускатеги — элиминатор WBA, полутяжёлый вес, 12 раундов;

Алексей Егоров — Давид Дзукаев — первый тяжёлый вес, 10 раундов;

Вадим Мусаев — Фарахат Манилола — полусредний вес, 10 раундов;

Тамерлан Оздоев — Шивам — титул WBA Asia East, лёгкий вес, 10 раундов;

Вячеслав Рогозин — РВ Дениега — легчайший вес, 6 раундов.

Кулачные бои: