Джон Джонс признался, что тренировки со Стивсоном заставляют его скучать по боям

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Джон Джонс признался, что совместные тренировки с олимпийским чемпионом по вольной борьбе Гейблом Стивсоном, которому предстоит дебют в UFC на турнире UFC 329, заставляют его вновь задумываться о выступлениях.

«Так здорово снова быть здесь. Это невероятно заставляет меня скучать по боям, но моё время уже прошло. Я считаю, что для того, чтобы быть одним из лучших бойцов, нужно быть очень эгоистичным. Сейчас для меня настало время научиться быть менее эгоистичным. Поэтому я здесь, в команде Стивсона. Я отдаю ему всё, что у меня есть, и полностью поддерживаю его на пути к вершине», — приводит слова Джонса издание Bloody Elbow.

В ночь на 12 июля по московскому времени Стивсон проведёт дебютный поединок в UFC, встретившись с Элишей Эллисоном в предварительном карде турнира UFC 329.