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UFC 329: полный кард участников, список бойцов

UFC 329: полный кард участников, список бойцов
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В ночь с 11 на 12 июля в Лас-Вегасе на «Ти-Мобайл Арене» пройдёт турнир UFC 329. Старт ивента запланирован на 00:00 мск, главный кард начнётся в 4:00.

Главным событием вечера станет возвращение бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, который проведёт реванш с Максом Холлоуэем.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй

Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ», а также на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард UFC 329:

Основной кард:

  • Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй;
  • Бенуа Сен-Дени — Пэдди Пимблетт;
  • Кори Сэндхаген — Марио Баутиста;
  • Брэндон Ройвал — Лонир Кавана;
  • Кинг Грин — Терренс Маккинни.

Предварительный кард:

  • Роберт Уиттакер — Никита Крылов;
  • Гейбл Стивсон — Элиша Эллисон;
  • Коди Гарбрандт — Адриан Янез;
  • Люк Райли — Кай Камака;
  • Трейси Кортес — Ван Цун;
  • Дамиан Пинас — Сезар Алмейда;
  • Фарид Башарат — Джон Гарза;
  • Райан Гандра — Закари Риз;
  • Коди Дёрден — Алессандро Коста.
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