UFC 329: полный кард участников, список бойцов

В ночь с 11 на 12 июля в Лас-Вегасе на «Ти-Мобайл Арене» пройдёт турнир UFC 329. Старт ивента запланирован на 00:00 мск, главный кард начнётся в 4:00.

Главным событием вечера станет возвращение бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, который проведёт реванш с Максом Холлоуэем.

Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ», а также на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард UFC 329:

Основной кард:

Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй;

Бенуа Сен-Дени — Пэдди Пимблетт;

Кори Сэндхаген — Марио Баутиста;

Брэндон Ройвал — Лонир Кавана;

Кинг Грин — Терренс Маккинни.

Предварительный кард: