UFC 329: полный кард участников, список бойцов
В ночь с 11 на 12 июля в Лас-Вегасе на «Ти-Мобайл Арене» пройдёт турнир UFC 329. Старт ивента запланирован на 00:00 мск, главный кард начнётся в 4:00.
Главным событием вечера станет возвращение бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, который проведёт реванш с Максом Холлоуэем.
Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ», а также на платформе UFC Fight Pass.
Полный кард UFC 329:
Основной кард:
- Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй;
- Бенуа Сен-Дени — Пэдди Пимблетт;
- Кори Сэндхаген — Марио Баутиста;
- Брэндон Ройвал — Лонир Кавана;
- Кинг Грин — Терренс Маккинни.
Предварительный кард:
- Роберт Уиттакер — Никита Крылов;
- Гейбл Стивсон — Элиша Эллисон;
- Коди Гарбрандт — Адриан Янез;
- Люк Райли — Кай Камака;
- Трейси Кортес — Ван Цун;
- Дамиан Пинас — Сезар Алмейда;
- Фарид Башарат — Джон Гарза;
- Райан Гандра — Закари Риз;
- Коди Дёрден — Алессандро Коста.
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