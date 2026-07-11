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Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй 2, реванш: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй 2, реванш: во сколько начало боя, где смотреть трансляцию
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Бой между бывшим чемпионом UFC в двух дивизионах Конором Макгрегором и экс-обладателем пояса в полулёгком весе Максом Холлоуэем пройдёт на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе. Турнир UFC 329 состоится в ночь с 11 на 12 июля. Трансляцию мероприятия проведут телеканалы «Матч Боец», «Матч ТВ» и стриминговый сервис UFC Fight Pass.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй

Начало турнира намечено на 00:00 мск. Бои основного карда стартуют в 4:00 мск. Поединок Макгрегора и Холлоуэя назначен главным событием вечера.

Соперники встречались ранее в 2013 году. Тогда победу единогласным решением судей одержал представитель Ирландии. Предстоящий бой пройдёт в полусредней весовой категории до 77 кг. Для Макгрегора это будет первое выступление после пятилетнего простоя — его предыдущий выход в октагон состоялся в июле 2021 года во встрече с Дастином Порье, которая завершилась для ирландца переломом ноги.

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