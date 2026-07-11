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UFC 329: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию

UFC 329: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию
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12 июля в американском Лас-Вегасе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 329.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало главного карда — в 4:00 мск. Начало предварительного карда — в 00:00 мск.

Напомним, в главном бою вечера станет возвращение бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, который проведёт реванш с Максом Холлоуэем.

На турнире выступит также один представитель России — Никита Крылов. Он сразится в полутяжёлом дивизионе с Робертом Уиттакером в том же весе.

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