UFC 329: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию

12 июля в американском Лас-Вегасе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 329.

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало главного карда — в 4:00 мск. Начало предварительного карда — в 00:00 мск.

Напомним, в главном бою вечера станет возвращение бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, который проведёт реванш с Максом Холлоуэем.

На турнире выступит также один представитель России — Никита Крылов. Он сразится в полутяжёлом дивизионе с Робертом Уиттакером в том же весе.