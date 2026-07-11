Конор Макгрегор и Макс Холлоуэй провели финальную битву взглядов

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший чемпион в полулёгком весе Макс Холлоуэй провели финальную битву взглядов перед реваншем, который состоится в ночь с 11 на 12 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе.

Последний стердаун перед боем прошёл без стычек и потасовок.

Первый бой соперников состоялся в 2013 году и завершился победой Макгрегора единогласным решением судей. Реванш пройдёт в полусреднем весе и станет главным событием турнира UFC 329. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ», а также на платформе UFC Fight Pass.

На счету Макгрегора 22 победы и шесть поражений в ММА. У Макса Холлоуэя — 27 побед и девять поражений.

Конор Макгрегор принял участие в выставочном боксёрском поединке