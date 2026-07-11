Финальная битва взглядов Бенуа Сен-Дени и Пэдди Пимблетта

Француз Бенуа Сен-Дени и британец Пэдди Пимблетт провели финальную битву взглядов перед турниром UFC 329. Их поединок станет соглавным событием вечера и состоится в ночь с 11 на 12 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе.

На счету представителя Франции 17 побед, три поражения и один бой без результата. К своему поединку он подходит на серии из четырёх побед.

У Пимблетта — 23 победы и четыре поражения. Он выиграл 9 из 10 своих предыдущих боёв. Единственное поражение — его последний поединок с Джастином Гейджи, в котором он уступил единогласным решением судей.

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