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Финальная битва взглядов Бенуа Сен-Дени и Пэдди Пимблетта

Финальная битва взглядов Бенуа Сен-Дени и Пэдди Пимблетта
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Француз Бенуа Сен-Дени и британец Пэдди Пимблетт провели финальную битву взглядов перед турниром UFC 329. Их поединок станет соглавным событием вечера и состоится в ночь с 11 на 12 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Бенуа Сен-Дени — Пэдди Пимблетт
12 июля 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Бенуа Сен-Дени
Не началось
Пэдди Пимблетт

На счету представителя Франции 17 побед, три поражения и один бой без результата. К своему поединку он подходит на серии из четырёх побед.

У Пимблетта — 23 победы и четыре поражения. Он выиграл 9 из 10 своих предыдущих боёв. Единственное поражение — его последний поединок с Джастином Гейджи, в котором он уступил единогласным решением судей.

Конор Макгрегор принял участие в выставочном боксёрском поединке

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