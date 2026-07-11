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Никита Крылов и Роберт Уиттакер провели последний стердаун перед UFC 329

Никита Крылов и Роберт Уиттакер провели последний стердаун перед UFC 329
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Российский боец Никита Крылов провёл финальную битву взглядов со своим соперником. Он будет драться против бывшего чемпиона UFC в среднем весе Роберта Уиттакера в ночь с 11 на 12 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе. Бой пройдёт в предварительном карде турнира и начнётся примерно в 3:20 мск.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Роберт Уиттакер — Никита Крылов
12 июля 2026, воскресенье. 03:20 МСК
Роберт Уиттакер
Не началось
Никита Крылов

Для Уиттакера этот бой станет дебютом в полутяжёлом весе — ранее австралиец выступал в средней категории (до 84 кг), где владел титулом чемпиона UFC с 2017 по 2019 год. Крылов провёл в UFC 12 боёв, одержав девять побед. В последнем поединке в октябре 2025 года он победил Доминика Рейеса раздельным решением судей.

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