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Конор Макгрегор и Макс Холлоуэй сделали эмоциональные заявления перед боем

Конор Макгрегор и Макс Холлоуэй сделали эмоциональные заявления перед боем
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший чемпион в полулёгком весе Макс Холлоуэй дали последние комментарии перед реваншем, который состоится в ночь с 11 на 12 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй

Бойцы дали короткий комментарий Джо Рогану после прохождения процедуры взвешивания и финальной битвы взглядов.

— Макс, вы оба легенды этого спорта. Вы бились 13 лет назад, когда были ещё молодыми проспектами. Каково это сейчас, 13 лет спустя, получить шанс отыграться за то поражение?

— Я слишком свирепый, слишком яростный… Если этот парень ракета — то я чёртова атомная бомба, — заявил Холлоуэй.

Далее Роган подошёл к Конору.

— Рад тебя видеть, с возвращением.

— Рад вернуться, Джо. Большое спасибо. Здорово вернуться. Спасибо всем фанатам, что пришли. Надеюсь, вы все готовы к завтрашнему блокбастеру. Мак даст жару, — заявил Конор.

Конор Макгрегор принял участие в выставочном боксёрском поединке

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Комментарии
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