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Бенуа Сен-Дени — Пэдди Пимблетт: где смотреть бой, на каком канале

Бенуа Сен-Дени — Пэдди Пимблетт: где смотреть бой, на каком канале
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12 июля в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 329. В соглавном событии французский боец лёгкого веса (до 70 кг) Бенуа Сен-Дени сразится с британцем Пэдди Пимблеттом.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Бенуа Сен-Дени — Пэдди Пимблетт
12 июля 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Бенуа Сен-Дени
Не началось
Пэдди Пимблетт

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало главного карда – в 4:00 мск. «Чемпионат» проведёт тестовую онлайн-трансляцию.

Бенуа Сен-Дени 30 лет. Француз дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету в организации девять побед и три поражения.

Пэдди Пимблетту 31 год. Британец дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету в организации семь побед и одно поражение.

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