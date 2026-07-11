Россиянин Чеэрав Ашалаев победил Михаила Долголевца на турнире IBA

Российский боксёр Чеэрав Ашалаев одержал победу над представителем Беларуси Михаилом Долголевцем на турнире «IBA. МЕЛБЕТ. Ночь чемпионов», который прошёл в Баку.

Поединок во втором среднем весе был рассчитан на восемь раундов и завершился победой 24-летнего россиянина единогласным решением судей. Для Ашалаева эта победа стала третьей в профессиональной карьере, тогда как Долголевец потерпел первое поражение, прервав серию из семи досрочных побед.

Ашалаев является призёром чемпионата и Кубка России 2025 года, победителем молодёжного чемпионата Европы 2023 года (до 22 лет). Последний бой до этого он провёл в январе на турнире IBA.PRO 14 в Москве, где также победил единогласным решением судей Артыша Лопсана. В июне россиянин в составе команды «Ленинград» выиграл Кубок Победы.

В рамках вечера бокса в Баку ещё один российский боксёр, Хикмет Гараев, завершил вничью шестираундовый поединок в весовой категории до 70 кг с азербайджанцем Наби Искандеровым.

Главным событием турнира стал бой в минимальном весе, в котором чемпион мира 2025 года азербайджанец Субхан Мамедов техническим нокаутом в третьем раунде победил филиппинца Ричарда Гарда.

Массовая драка в Турции во время поединка российского боксёра